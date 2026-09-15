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Subsidieplafonds volwassenenonderwijs in West-Brabant verhoogd

De gemeente Breda heeft drie subsidieplafonds voor volwassenenonderwijs in West-Brabant verhoogd. Deze aanpassing, die op 1 september is besloten, geldt voor 2026.

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Het gaat om subsidies die instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in onder andere Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Altena ontvangen. De verhogingen variëren van 4.813 tot 78.561 euro, waarmee de plafonds zijn vastgesteld op bedragen tussen 133.278 en 2.175.857 euro.

Ook het plafond voor activiteiten gericht op het oefenen en behouden van basisvaardigheden is verhoogd, met een nieuwe grens van 791.318 euro. De wijziging is ingegaan de dag na de bekendmaking.

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