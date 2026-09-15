Bevrijdingsevenement re-enactment op Oranjeveld in Son en Breugel

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor het bevrijdingsevenement re-enactment op het Oranjeveld in Son en Breugel. Het evenement vindt plaats van donderdag 17 tot en met zondag 20 september 2026.

Gevonden voor jou

Op 8 september heeft de burgemeester toestemming gegeven voor het bevrijdingsevenement re-enactment. Het evenement wordt gehouden op het Oranjeveld in Son en Breugel en duurt vier dagen, van 17 tot en met 20 september 2026.

Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend van bepaalde regels uit de Zondagswet, zodat het programma doorgang kan vinden op zondag. Het Oranjeveld zal de locatie zijn waar activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van de bevrijding.