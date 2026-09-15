Subsidieregeling voor senioren in Breda moet woningmarkt helpen

Breda heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om senioren te helpen verhuizen naar een passende woning. Het doel is om doorstroming binnen corporatiewoningen te bevorderen en meer gezinswoningen beschikbaar te maken.

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De subsidieregeling verhuisvoucher doorstroming senioren Breda is sinds 2 september 2026 van kracht. Senioren van 55 jaar en ouder die naar een gelijkvloerse woning verhuizen, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen. Hiermee laten zij een corporatiehuurwoning achter, wat de doorstroming op de woningmarkt moet verbeteren.

Woningcorporaties in Breda kunnen een subsidie aanvragen om deze verhuisvouchers te verstrekken. Het totale subsidiebedrag voor de periode 1 oktober 2026 tot en met 31 december 2027 bedraagt 70.500 euro. De vouchers zijn bedoeld om financiële drempels voor senioren weg te nemen en gezinnen meer toegang te geven tot corporatiewoningen.

De regeling maakt deel uit van een brede aanpak in samenwerking met lokale woningcorporaties en is vastgelegd in de prestatieafspraken van de Alliantie Breda. Aanvragen voor subsidie moeten vóór 1 oktober 2026 worden ingediend.