Nieuwe woningen en appartementen gepland in Boxtel

In Boxtel worden 36 woningen en 38 appartementen gebouwd aan de Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat.

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De gemeente Boxtel heeft een overeenkomst gesloten met een initiatiefnemer voor de bouw van woningen en appartementen aan de Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat. Het project omvat 36 grondgebonden woningen en 38 appartementen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst, waarin ook de financiële regelingen tussen beide partijen zijn geregeld.

De overeenkomst is zes weken lang in te zien, vanaf 15 september tot en met 27 oktober 2026, bij de receptie van het gemeentehuis aan de Markt 1 in Boxtel. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze overeenkomst.