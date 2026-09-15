Boxtel stelt regels voor leefgeld en kosten Oekraïense ontheemden

Vanaf 1 oktober 2025 gelden nieuwe regels in Boxtel voor Oekraïners in gemeentelijke opvanglocaties. Volwassenen kunnen leefgeld krijgen, maar moeten vanaf 2025 ook bijdragen aan exploitatiekosten als ze inkomsten hebben.

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De gemeente Boxtel heeft beleidsregels vastgesteld voor Oekraïense ontheemden die verblijven in gemeentelijke opvanglocaties. Deze regels gaan in op 1 oktober 2025. Volwassenen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, hebben recht op leefgeld. Dit geld is bedoeld voor persoonlijke uitgaven zoals eten en kleding. Wie een eigen inkomen heeft, moet vanaf januari 2025 exploitatiekosten betalen voor het verblijf in de opvanglocatie.

De hoogte van de exploitatiekosten wordt vastgesteld door de minister en geldt alleen als het inkomen boven 115 procent van het leefgeld plus de exploitatiekosten uitkomt. Bij wanbetaling kan de gemeente een deurwaarder inschakelen. Daarnaast is er een hardheidsclausule om in uitzonderlijke situaties af te wijken van de regels. Deze beleidsregels zijn vastgesteld in december 2025 door het college van burgemeester en wethouders van Boxtel.