Koningin Máxima bezoekt Rat Verlegh Stadion

Koningin Máxima heeft het Rat Verlegh Stadion bezocht in verband met de documentaire ‘Echt Mannen Huilen Niet’. Ze ging daar in gesprek met oud-speler Thomas Marijnissen en andere betrokkenen.

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De documentaire ‘Echt Mannen Huilen Niet’ richt zich op mentale gezondheid in de voetbalwereld. Oud-profvoetballers, waaronder voormalig NAC-speler Thomas Marijnissen, delen hierin hun ervaringen met prestatiedruk en andere uitdagingen. De film ging in maart 2026 in première en is een initiatief van Cinetree en de Play Mental Foundation.

Naast de vertoning van de documentaire worden workshops en gesprekken georganiseerd om het taboe rondom mentale gezondheid bij mannen te doorbreken. Deelnemers bespreken thema's zoals zelfbeeld en prestatiedruk. Ook is er een speciale lesmodule ontwikkeld voor middelbare scholen. Tijdens haar bezoek woonde Koningin Máxima een panelgesprek bij, waarin onder meer een psycholoog en (ex-)profvoetballers hun visie en ervaringen deelden.

Initiatief in Breda

In Breda sluit het initiatief NAC Kleedkamersessies hier goed op aan. Dit programma van NAC en NAC Maatschappelijk biedt laagdrempelige groepsgesprekken over mentale gezondheid. Supporters van 25 jaar en ouder komen in het Rat Verlegh Stadion samen om ervaringen te delen en elkaar beter te begrijpen.

Na het panelgesprek sprak Koningin Máxima met diverse betrokkenen over de beweging die is ontstaan rondom de documentaire. Daarbij werd besproken hoe het gesprek over mentale gezondheid verder gestimuleerd kan worden. Het bezoek onderstreept het belang van openheid en steun rondom dit thema binnen de sportwereld.