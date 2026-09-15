Gemeente Goirle onderzoekt koopgedrag inwoners

In Goirle en Riel wordt een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op het winkelgebied en het koopgedrag van inwoners. Deze week ontvangen 1.790 huishoudens een brief met een uitnodiging om mee te doen.

Gevonden voor jou

De gemeente Goirle wil meer inzicht krijgen in het gebruik van haar winkelgebied. Het zogenoemde koopstromenonderzoek richt zich op wie er winkelen, boodschappen doen en horecagelegenheden bezoeken. Door het invullen van een vragenlijst kunnen inwoners hun steentje bijdragen.

Deze week wordt een uitnodigingsbrief bezorgd bij 1.790 huishoudens in Goirle en Riel. Een tweede groep van 1.790 huishoudens ontvangt vanaf 29 september een uitnodiging. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten.

Onderzoek voor iedereen

Ook mensen die geen brief hebben ontvangen kunnen deelnemen aan het onderzoek. Via de website van het onderzoek is de vragenlijst beschikbaar. Onder alle deelnemers worden honderd cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Resultaten voor verbetering

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het winkelgebied en andere voorzieningen te verbeteren. Daarnaast geeft het inzicht in hoe het koopgedrag in Noord-Brabant zich ontwikkelt. Het laatste koopstromenonderzoek in de provincie vond plaats in 2021.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ipsos. Alle gemeenten in Noord-Brabant nemen eraan deel.