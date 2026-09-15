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Botsing tussen auto en vrachtwagen zorgt voor flinke vertraging op A29

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Botsing tussen auto en vrachtwagen zorgt voor flinke vertraging op A29 (foto: Rijkswaterstaat).
Botsing tussen auto en vrachtwagen zorgt voor flinke vertraging op A29 (foto: Rijkswaterstaat).

Een vrachtwagen en een auto zijn dinsdagochtend op de Haringvlietbrug met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeluk op de A29 richting Rotterdam liep de vertraging rond half tien op tot ongeveer een uur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De voertuigen raakten zodanig met elkaar verstrengeld dat een berger nodig is om ze los te krijgen en weg te halen. Dat meldt Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook is afgesloten.

Het ongeluk gebeurde op de Haringvlietbrug. Het verkeer vanaf knooppunt Sabina staat door het ongeluk vast.

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