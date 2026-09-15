Navigatie overslaan
Ontdek

Roosendaal maakt volgordelijst woningbouw en onderwijs bekend

De gemeente Roosendaal heeft een volgordelijst vastgesteld voor transportcapaciteit bij woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze lijst samengesteld op basis van beleidsregels en gepubliceerd.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft aanvragen ontvangen voor transportcapaciteit bij woningbouw en onderwijshuisvesting. Deze aanvragen zijn beoordeeld en in een volgorde geplaatst volgens de vastgestelde beleidsregels.

De volgordelijst is inmiddels bekendgemaakt via zowel de website van de gemeente als het Gemeenteblad. Op de lijst staan de positie van elk project, de projectnaam, de locatie en het aantal woningen vermeld. Dit besluit is genomen op basis van artikel 12 van de beleidsregels.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Roosendaal

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.