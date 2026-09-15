Roosendaal maakt volgordelijst woningbouw en onderwijs bekend

De gemeente Roosendaal heeft een volgordelijst vastgesteld voor transportcapaciteit bij woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze lijst samengesteld op basis van beleidsregels en gepubliceerd.

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Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft aanvragen ontvangen voor transportcapaciteit bij woningbouw en onderwijshuisvesting. Deze aanvragen zijn beoordeeld en in een volgorde geplaatst volgens de vastgestelde beleidsregels.

De volgordelijst is inmiddels bekendgemaakt via zowel de website van de gemeente als het Gemeenteblad. Op de lijst staan de positie van elk project, de projectnaam, de locatie en het aantal woningen vermeld. Dit besluit is genomen op basis van artikel 12 van de beleidsregels.