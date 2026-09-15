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Melding milieuregelgeving voor activiteiten in Deurne
De gemeente Deurne heeft een milieumelding ontvangen voor activiteiten aan de Vinkenweg.
Op 23 maart 2023 is bij de gemeente Deurne een melding gedaan voor activiteiten op de locatie Vinkenweg 8. Het gaat om een zogenoemde milieumelding volgens het Activiteitenbesluit. Voor deze activiteiten is geen vergunning nodig.
Omdat de activiteiten vergunningvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Meer informatie over de melding is op te vragen bij de gemeente Deurne.
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