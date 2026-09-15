Advertentie
Nieuwbouwproject De Grote Bottel in Deurne krijgt groen licht
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van 39 woningen op de locatie De Grote Bottel.
Het gaat om 12 grondgebonden rug-aan-rugwoningen en 27 beneden-bovenwoningen. De vergunning heeft betrekking op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw niet volledig binnen de bestaande regels van het omgevingsplan valt.
Het besluit is op 11 september 2026 genomen en geregistreerd onder nummer HZ-2026-0632. De bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage via de gemeente Deurne.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie