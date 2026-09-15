Deurne geeft groen licht voor 47 nieuwe rijwoningen

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van 47 grondgebonden rijwoningen op de locatie De Grote Bottel. Het besluit is genomen op 11 september 2026 en betreft een buitenplanse bouwactiviteit.

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Het project op De Grote Bottel omvat de ontwikkeling van 47 woningen die direct op de grond staan, zonder appartementen of flats. Deze vorm van bouwen wordt vaak toegepast in nieuwbouwwijken en biedt ruimte voor gezinshuizen met tuinen.

De vergunning is verleend onder zaaknummer HZ-2026-0630. Het besluit is onderdeel van een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat het project afwijkt van de standaard bouwregels in het bestemmingsplan en aparte toestemming vereist.

Het besluit en alle bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.