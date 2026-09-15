Nieuwe regels voor begrotingssubsidies in Alphen-Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft nieuwe regels vastgesteld voor begrotingssubsidies. Vanaf 2027 gelden deze beleidsregels voor activiteiten die subsidies ontvangen. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

De beleidsregels begrotingssubsidies gemeente Alphen-Chaam 2026 zijn bedoeld om duidelijke criteria te hanteren bij het verstrekken van subsidies. Het college kan alleen subsidie verlenen als er één serieuze gegadigde is, bijvoorbeeld wanneer een activiteit alleen door een specifieke organisatie uitgevoerd kan worden vanwege unieke kennis, middelen of certificaten.

Het besluit is op 8 september 2026 genomen en treedt in werking de dag na bekendmaking. Vanaf 2027 zijn de regels van toepassing op gesubsidieerde activiteiten. Het college maakt subsidievoornemens minimaal acht weken van tevoren bekend, inclusief details zoals de naam van de ontvanger, het bedrag en de reden waarom deze gegadigde geschikt is.