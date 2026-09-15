Vergunning voor vleeskalverenhouderij in Alphen

Sprangka B.V. heeft in Alphen toestemming gekregen voor uitbreidingen aan hun vleeskalverenhouderij, waaronder een spuiwatertank, extra silo’s en een nieuwe oprit.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft een omgevingsvergunning verleend aan Sprangka B.V. voor diverse wijzigingen aan hun vleeskalverenhouderij aan de Baarlesebaan 3. Onder de aanpassingen vallen onder andere het plaatsen van een spuiwatertank van 60 kubieke meter en een propaantank van 2.500 liter. Ook worden er percolaatputten en -afvoeren aangelegd in de sleufsilo’s. Deze zorgen voor de scheiding van schoon regenwater en vervuild water, dat wordt afgevoerd naar speciale ondergrondse tanks.

Daarnaast komen er een extra oprit en een losstaande zuurtank, die wordt gebruikt voor de luchtwasser. Ook is er toestemming om een stookinstallatie te bouwen voor het verwarmen van melk voor jonge kalveren. De vergunning heeft als doel het aanpassen en verbeteren van de bestaande vleeskalverenhouderij.

Het besluit is op 11 september 2026 verzonden. De aanvraag voor deze vergunning is eerder ingediend op 13 februari 2026. De gemeente heeft bij het besluit rekening gehouden met de milieubelastende activiteiten op de locatie.