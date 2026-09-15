Opslag van diesel en vloeistoffen gemeld in Volkel

In Volkel is een melding gedaan voor het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in opslagtanks op Brabantstraat 20A.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 26 augustus 2026 een melding ontvangen van het opslaan van diesel en vloeistoffen die niet brandbaar zijn. Het gaat om bovengrondse opslagtanks aan de Brabantstraat 20A in Volkel.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.