Dode esdoorn mag gekapt worden in achtertuin Uden

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het kappen van een dode esdoorn in de achtertuin van een woning aan de Kerkstraat in Uden.

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Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen is op 11 september 2026 genomen. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 58553-2026. De vergunning maakt het mogelijk om de dode boom, een esdoorn, te verwijderen uit de achtertuin van het pand aan de Kerkstraat 13.

De vergunning is verzonden op dezelfde dag dat het besluit is genomen. Het kappen van dode bomen kan noodzakelijk zijn om veiligheidsrisico’s te voorkomen en schade aan omliggende gebouwen of tuinen te beperken.