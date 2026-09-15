Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Schaijk

Op Achter 't Ven 3 in Schaijk is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem.

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De gemeente Maashorst heeft op 2 september 2026 een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem wordt geplaatst op de locatie Achter 't Ven 3 in Schaijk. Het gaat om een installatie die warmte en koude uit de bodem haalt en gebruikt voor energievoorziening.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/513732 en DSO-kenmerk 2026090200449. Er kan geen bezwaar gemaakt worden tegen deze melding. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.