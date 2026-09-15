Bedrijfspand in Luyksgestel deels opnieuw opgebouwd

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het gedeeltelijk herbouwen van een bedrijfspand aan de Rijt in Luyksgestel. Het besluit is op 11 september verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het adres Rijt 17 in Luyksgestel. De aanvraag betreft het opnieuw opbouwen van een deel van het pand. De toestemming valt onder zowel bouwtechnische als planologische regels.

Bij deze vergunning is er sprake van een zogeheten buitenplanse toestemming. Dat betekent dat het plan afwijkt van de gebruikelijke regels, maar alsnog is goedgekeurd.