Paardenhouderij met 400 paarden krijgt vergunning in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor een bedrijf met 400 paarden aan de Burgemeester Lindersweg.

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De gemeente Bergeijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een productiegerichte paardenhouderij. Het bedrijf, dat ruimte biedt aan 400 paarden, komt aan de Burgemeester Lindersweg 9 in Bergeijk. Het besluit is op 11 september 2026 verzonden.

De vergunning heeft betrekking op milieuzaken en is gekoppeld aan zaaknummer 17247561. Voor de paardenhouderij worden specifieke regels opgesteld om aan de milieueisen te voldoen. Inwoners die het niet eens zijn met deze vergunning kunnen binnen zes weken na verzending van het besluit bezwaar maken.