Vergunning voor bomenkap en -verplaatsing in Esbeek

In Esbeek is een vergunning verleend voor het kappen van negen bomen en het verplaatsen van zes bomen. Dit gebeurt op het terrein aan de Heuvelaar 10. Het besluit is verzonden op 10 september 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor werkzaamheden aan bomen bij Heuvelaar 10 in Esbeek. Negen bomen worden gekapt en zes bomen krijgen een nieuwe plek. Het gaat om een vergunning die via de reguliere procedure is verleend.

Het besluit is op 10 september 2026 verzonden. Voor vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Hilvarenbeek. Bezwaar maken is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.