Nieuwe opslagloods gepland in Haghorst

Het college van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de bouw van een werktuigenberging en opslagloods aan Lage Haghorst 31 in Haghorst.

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De nieuwe opslagloods komt aan Lage Haghorst 31 in Haghorst. Het gaat om een vergunning voor een bouwactiviteit, die op 9 september is verzonden door het college van burgemeester en wethouders. Het kenmerk van de vergunning is 1028599.

De aanvraag valt onder een reguliere procedure, wat betekent dat standaardregels van toepassing zijn. In Haghorst wordt hiermee ruimte gecreëerd voor werktuigen en opslag. Het is niet bekend wanneer de bouw precies zal starten.