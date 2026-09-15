Zilveresdoorn wordt gekapt in Biest-Houtakker

In Biest-Houtakker mag een zilveresdoorn aan de Biestsestraat 98 worden gekapt. Het besluit is op 10 september 2026 verzonden door de gemeente Hilvarenbeek.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het kappen van een zilveresdoorn. Het gaat om een boom op het adres Biestsestraat 98 in Biest-Houtakker.

De vergunning is verleend volgens de normale procedure en werd verzonden op 10 september 2026. Het besluit heeft kenmerknummer 1064896.