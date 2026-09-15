Grond wordt toegepast in Pastoor Gillisstraat, Rijen

In Rijen is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond aan de Pastoor Gillisstraat. Het betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat invloed heeft op de bodem en het milieu.

Gevonden voor jou

De melding aan de Pastoor Gillisstraat in Rijen is op 11 september 2026 afgehandeld. Het gaat om het gebruik van grond of baggerspecie, een procedure die verplicht is vanwege de impact op de omgeving.

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Het zaaknummer Z2026-00022532 is gekoppeld aan de procedure.