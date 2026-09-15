Halloween Roerdomphof in Dongen op 31 oktober vergunningsvrij

Op 9 september is een melding ontvangen voor een Halloween-evenement op 31 oktober in Dongen. Het evenement is vergunningsvrij en vindt plaats rondom Roerdomphof.

Gevonden voor jou

De melding betreft een Halloween-evenement dat op 31 oktober 2026 wordt georganiseerd bij Roerdomphof 28 in Dongen. Dit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001432.

Omdat het evenement geen vergunningsplicht heeft, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Het evenement is daarmee vrij van aanvullende wettelijke procedures.