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Halloween Roerdomphof in Dongen op 31 oktober vergunningsvrij

Op 9 september is een melding ontvangen voor een Halloween-evenement op 31 oktober in Dongen. Het evenement is vergunningsvrij en vindt plaats rondom Roerdomphof.

Gevonden voor jou

De melding betreft een Halloween-evenement dat op 31 oktober 2026 wordt georganiseerd bij Roerdomphof 28 in Dongen. Dit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001432.

Omdat het evenement geen vergunningsplicht heeft, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Het evenement is daarmee vrij van aanvullende wettelijke procedures.

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