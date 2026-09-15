Fietspad Oranje Zegge in Vlijmen wordt uitgebreid

Het fietspad tussen de Oranje Zegge en Wilhelminastraat in Vlijmen is volledig aangewezen als onverplicht fietspad. Dit besluit moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en duidelijkheid.

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De gemeente Heusden heeft besloten het pad tussen de Oranje Zegge en Wilhelminastraat volledig in te richten als onverplicht fietspad. Het pad krijgt verkeersborden die dit aangeven, zoals bord G13 aan het begin en bord G14 aan het einde. Hierdoor wordt het veiliger en beter herkenbaar voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Het fietspad ligt binnen de bebouwde kom van Vlijmen en heeft een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Het pad is voorzien van een bocht en een toegangspoort, wat het plaatsen van fysieke obstakels zoals paaltjes minder wenselijk maakt. Door de nieuwe inrichting blijft de functie van het pad behouden, maar wordt de verkeerssituatie overzichtelijker.