Advertentie
Oliebollenstand Cresendo krijgt toestemming in 's Gravenmoer
De gemeente Dongen heeft toestemming gegeven voor een oliebollenverkoop op 12 december 2026 aan de Hoofdstraat 4 in 's Gravenmoer.
De aanvraag voor een standplaatsvergunning is op 11 september 2026 goedgekeurd door de gemeente Dongen. Cresendo mag op 12 december 2026 oliebollen verkopen op de locatie aan de Hoofdstraat in 's Gravenmoer.
De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00001344. Het besluit kan mogelijk gevolgen hebben voor de directe omgeving. Tot zes weken na de beslissing zijn de stukken digitaal in te zien via de gemeente Dongen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie