Steiger wordt geplaatst in Dongen van 16 tot 29 september

Bij Kanaalstraat 70 in Dongen wordt van 16 tot 29 september een steiger geplaatst. Hiervoor is een melding gedaan die geen vergunningsplicht heeft.

Gevonden voor jou

Op 1 september is bij de gemeente Dongen een melding ingediend voor het plaatsen van een steiger op Kanaalstraat 70. Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001374 en heeft betrekking op opslag van roerende zaken. Omdat de activiteit vergunningsvrij is, kunnen er geen bezwaren worden gemaakt.

De steiger zal worden geplaatst van 16 tot en met 29 september. Voor wie meer informatie wil, is het mogelijk om contact op te nemen met de gemeente Dongen, onder vermelding van het zaaknummer.