Vergunning toegekend voor ecologische zone in Dongen

De gemeente Dongen heeft een omgevingsvergunning toegekend voor de Wildertse Arm, een ecologische verbindingszone. Het besluit werd op 11 september genomen.

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De vergunning heeft betrekking op het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Het project is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000709. De locatie waar de verbindingszone komt, is aangeduid als ‘Ingetekende geometrie’.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor activiteiten zoals bouwen, slopen, kappen of het aanleggen van iets. Met dit besluit geeft de gemeente Dongen groen licht voor een verandering in de omgeving van de Wildertse Arm.