Nieuwe spitslijn 540 krijgt aangepaste bushaltes

De werkzaamheden voor de nieuwe spitslijn 540 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven zijn begonnen. De aanpassingen aan bushaltes maken deel uit van de voorbereidingen op de ingebruikname van de buslijn op 13 december. De route loopt via onder andere Schijndel en Sint-Oedenrode.

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Op woensdag 2 september is gestart met de aanleg en verbetering van bushaltes voor de nieuwe spitslijn 540. Deze lijn moet vanaf 13 december een snelle verbinding bieden tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

De route van de spitslijn gaat onder meer via de Haldersebaan, Vughterweg en Theerestraat in ’s-Hertogenbosch, en daarna door Schijndel en Sint-Oedenrode. Onderweg worden belangrijke locaties zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Onderwijsboulevard aangedaan.

Werkzaamheden in fases

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden aan de bushaltes in fases uitgevoerd. Naar verwachting duren ze tot begin december. Tijdens de aanleg kan er tijdelijk hinder ontstaan voor verkeer en omwonenden.

De verbeterde bushaltes maken het straks mogelijk om de nieuwe spitslijn comfortabel te gebruiken. Het doel is een snelle en efficiënte verbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, waarbij ook kleinere dorpen zoals Schijndel profiteren.