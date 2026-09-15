Bladel stelt volgordelijst woningbouwprojecten vast

De gemeente Bladel heeft de volgordelijst voor woningbouwprojecten 2026 vastgesteld. Hierin staat welke projecten voorrang krijgen bij het aanvragen van stroomcapaciteit. De lijst is gebaseerd op objectieve criteria zoals bouwstart en opleverdatum. Vanaf 1 oktober wordt deze lijst gebruikt.

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De volgordelijst bepaalt de rangorde waarin de gemeente Bladel prioriteits- en transportverzoeken indient bij de netbeheerder. De lijst is opgesteld op basis van transparante en eerlijke criteria, waaronder de maand en het jaar van start bouw, de projectrijpheid en de verwachte opleverdatum.

De lijst is vastgesteld op 11 september 2026 en wordt vanaf 1 oktober 2026 gebruikt. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee uitvoering gegeven aan beleidsregels rondom stroomcapaciteit voor woningbouwprojecten.

Met deze vaststelling wil de gemeente zorgen voor een efficiënte verdeling van stroomcapaciteit en duidelijkheid geven aan betrokken partijen. De volledige lijst is te vinden in de officiële publicatie van de gemeente Bladel.