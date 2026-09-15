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Beslistermijn woninguitbreiding Aarle-Rixtel verlengd

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Goossensstraat 5 in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning op deze locatie. Het verzoek is ingediend op 25 juli 2026 en heeft betrekking op zowel technische bouwactiviteiten als de naleving van het omgevingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verlenging van de beslistermijn bekendgemaakt, waarbij het zaaknummer ZOL-2026-000685 is gekoppeld aan het proces. Voor vragen over de procedure is contact mogelijk met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

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