Opslag diesel gemeld bij De Hork in Cuijk

Bij De Hork in Cuijk is een melding gedaan voor het opslaan van diesel.

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Bij De Hork 24a in Cuijk is een melding ontvangen over het opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank. De melding werd op 3 september 2026 ingediend en heeft het kenmerk 2026090300532.

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.