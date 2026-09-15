Navigatie overslaan
Ontdek

Fabriek in Haps mag uitbreiden na verleende vergunning

De gemeente Land van Cuijk heeft op 8 september een vergunning verleend voor het uitbreiden van een fabriek aan de Schuttersweg 12 in Haps.

Gevonden voor jou

Het besluit maakt het mogelijk om bouwactiviteiten uit te voeren volgens het omgevingsplan. Het gaat om een uitbreiding van de fabriek aan de Schuttersweg in Haps. Dit is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00002426.

De vergunning, verleend door het college van burgemeester en wethouders, is definitief en heeft geen directe beperkingen. Het besluit werd genomen op 8 september 2026.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.