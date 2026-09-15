Fabriek in Haps mag uitbreiden na verleende vergunning

De gemeente Land van Cuijk heeft op 8 september een vergunning verleend voor het uitbreiden van een fabriek aan de Schuttersweg 12 in Haps.

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Het besluit maakt het mogelijk om bouwactiviteiten uit te voeren volgens het omgevingsplan. Het gaat om een uitbreiding van de fabriek aan de Schuttersweg in Haps. Dit is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00002426.

De vergunning, verleend door het college van burgemeester en wethouders, is definitief en heeft geen directe beperkingen. Het besluit werd genomen op 8 september 2026.