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Nieuw bijgebouw gepland in Sint Anthonis

In Sint Anthonis is een vergunning verleend voor het slopen van een bijgebouw en de bouw van een nieuw bijgebouw op Peelkant 29.

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Het besluit is op 8 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsactiviteit, ook wel een BOPA genoemd.

Het nieuwe bijgebouw zal worden gerealiseerd op het adres Peelkant 29, 5845EE Sint Anthonis. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00005106.

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