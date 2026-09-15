Bodem wordt gesaneerd aan de Liniestraat in Breda

In Breda is een melding afgehandeld voor het saneren van vervuilde bodem aan de Liniestraat. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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De sanering van de bodem aan de Liniestraat in Breda betreft vervuilde grond die de interventiewaarde overschrijdt. Interventiewaarden zijn grenswaarden die aangeven wanneer er sprake is van ernstige bodemvervuiling.

De melding voor deze bodemwerkzaamheden is op 11 september afgehandeld. Het gaat om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter grond. Tegen de melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.