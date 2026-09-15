Melding graven in bodem Liniestraat Breda afgehandeld

De gemeente Breda heeft een melding afgehandeld voor graven in de bodem aan de Liniestraat. Het gaat om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter met een kwaliteit boven de interventiewaarde. De melding is op 11 september 2026 gesloten.

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De melding heeft betrekking op werkzaamheden waarbij in de bodem is gegraven. Graven in de bodem betekent dat er grond wordt verwijderd, wat gevolgen kan hebben voor de bodemkwaliteit en het milieu.

Het gaat om een locatie aan de Liniestraat in Breda, waar meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde is betrokken. De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00021576. Voor deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.