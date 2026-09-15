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Melding voedingsmiddelenindustrie aan Pomphoekweg in Den Bosch
De gemeente Den Bosch heeft een melding ontvangen voor activiteiten in de voedingsmiddelenindustrie aan de Pomphoekweg.
Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De locatie betreft Pomphoekweg 8 in Den Bosch. De melding werd ontvangen op 29 juni 2026.
Deze melding heeft betrekking op de voedingsmiddelenindustrie. Tegen de melding kan geen bezwaar worden ingediend.
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