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Aangetaste boom in Kaatsheuvel mag worden gekapt
De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven om een aangetaste boom tegenover Pieter de Hooghstraat 5 in Kaatsheuvel te kappen. Het gaat om een boom op locatie H 3629.
De omgevingsvergunning voor het kappen van de boom is op 11 september 2026 verzonden. De boom staat tegenover Pieter de Hooghstraat 5 in Kaatsheuvel en wordt verwijderd vanwege aantasting.
De locatie waar de boom staat is geregistreerd als H 3629, onder verzoeklocatie 2026090401207 in de gemeente Loon op Zand.
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