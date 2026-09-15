24 bomen mogen worden gekapt in Loon op Zand

Er is toestemming gegeven voor het kappen van 24 bomen in Loon op Zand. Het besluit geldt voor locatie 2026082400414 en is op 11 september 2026 verzonden.

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Op locatie 2026082400414 in Loon op Zand mogen 24 bomen worden gekapt. De vergunning is verleend via een reguliere procedure en op 11 september 2026 bekendgemaakt.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand. Volgens de vergunning kan de kap nu officieel worden uitgevoerd.