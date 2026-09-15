56 bomen mogen gekapt worden in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is toestemming gegeven voor het kappen van 56 bomen. Het gaat om bomen bij verzoeklocatie 2026082400364, waar een vergunning voor is verleend.

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Het college heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het verwijderen van 56 bomen in Kaatsheuvel. De aanvraag betreft locatie 2026082400364 en is op 11 september 2026 verzonden.

De bomenkap maakt deel uit van een omgevingsvergunning, waarbij het besluit volgens de regels is genomen. De exacte reden voor de kap is niet vermeld in het besluit.