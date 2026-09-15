Vergunning voor het kappen van aangetaste boom in Kaatsheuvel

Er is toestemming verleend voor het kappen van een aangetaste boom langs de Pannenhoefseweg in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De boom staat tegenover Molenbeek 33 en is aangetast, waardoor deze verwijderd mag worden. Het besluit is genomen voor locatie 2026090401161 in Loon op Zand.

De vergunning is verzonden op 11 september 2026. Het gaat om één boom die langs de Pannenhoefseweg staat. Het kappen is nodig vanwege de slechte staat van de boom.