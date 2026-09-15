Kapvergunning voor aangetaste boom in Loon op Zand

Een vergunning is verleend voor het kappen van een aangetaste boom nabij de Middelstraat en Bisarsteeg in Loon op Zand.

Gevonden voor jou

De boom, die zich bevindt ter hoogte van de kruising Middelstraat-Bisarsteeg, heeft schade opgelopen en mag worden verwijderd. Het verzoek hiervoor is goedgekeurd door de gemeente. De vergunning is op 11 september 2026 verzonden.

Het gaat om een enkel exemplaar op locatie 2026090401092, aangeduid als Q 249. Hierdoor wordt de veiligheid en het onderhoud van de omgeving gewaarborgd.