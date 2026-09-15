Navigatie overslaan
Ontdek

Kapvergunning voor aangetaste boom in De Moer

Er is toestemming gegeven voor het kappen van een aangetaste boom aan de Middelstraat in De Moer, gemeente Loon op Zand.

Gevonden voor jou

De boom, die staat nabij huisnummer 45 aan de Middelstraat in De Moer, is aangetast en mag worden verwijderd. De gemeente Loon op Zand heeft hiervoor een vergunning verleend.

Het besluit is op 11 september 2026 verzonden. De vergunning betreft één boom op locatie K 2568.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Loon op Zand

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.