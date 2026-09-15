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Kapvergunning voor aangetaste boom in De Moer
Er is toestemming gegeven voor het kappen van een aangetaste boom aan de Middelstraat in De Moer, gemeente Loon op Zand.
De boom, die staat nabij huisnummer 45 aan de Middelstraat in De Moer, is aangetast en mag worden verwijderd. De gemeente Loon op Zand heeft hiervoor een vergunning verleend.
Het besluit is op 11 september 2026 verzonden. De vergunning betreft één boom op locatie K 2568.
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