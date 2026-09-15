Vergunning voor kap van twee bomen in Loon op Zand

In Loon op Zand is toestemming gegeven voor het kappen van twee aangetaste bomen bij de Duinlaan en Biersteeg.

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De gemeente Loon op Zand heeft goedkeuring verleend voor het verwijderen van twee beschadigde bomen. Het gaat om exemplaren die staan bij de kruising van de Duinlaan en de Biersteeg. Volgens de aanvraag zijn de bomen aangetast en is kap noodzakelijk.

De vergunning is op 11 september 2026 verstuurd. Hiermee mogen de bomen op deze locatie worden weggehaald. De exacte plek is aangeduid met Verzoeklocatie 2026090401288. Wat er na de kap met de grond gebeurt, is niet vermeld.