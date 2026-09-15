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Vergunning voor kappen van aangetaste boom in Loon op Zand
In Loon op Zand is toestemming verleend voor het kappen van een aangetaste boom aan de Biersteeg-Duinlaan.
De vergunning betreft het verwijderen van één boom die zich bevindt aan de Biersteeg-Duinlaan in Loon op Zand. De boom is aangetast, wat de reden is voor de kap.
Het besluit is op 11 september 2026 verzonden. De exacte locatie is aangeduid als Verzoeklocatie 2026090400990, met de aanduiding LOO00 O 293.
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