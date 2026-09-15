Kapvergunning voor 9 bomen in Loon op Zand

In Loon op Zand is toestemming verleend voor het kappen van negen bomen. Deze staan bij de Galgeneind, Middelstraat en Bisarsteeg in De Moer.

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De gemeente Loon op Zand heeft een vergunning afgegeven voor het verwijderen van negen bomen op verschillende locaties in De Moer. Het gaat om bomen langs de Galgeneind, Middelstraat en Bisarsteeg. De vergunning is op 11 september 2026 verstuurd.

De bomen worden gekapt op grondstukken met de aanduidingen G 2071, K 2568 en Q 249. De locaties vallen binnen de gemeentegrenzen van Loon op Zand. Het besluit is genomen na een standaardprocedure.