Nieuwe subsidieregeling voor politieke partijen in Halderberge

Het college van Halderberge heeft een subsidieregeling vastgesteld voor lokale politieke partijen. De regeling, gericht op democratische ondersteuning, geldt van 1 juli 2026 tot 30 juni 2027.

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De gemeente Halderberge wil met deze nieuwe subsidieregeling de transparantie en financiële ondersteuning van decentrale politieke partijen verbeteren. Partijen die zetels hebben in de gemeenteraad kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals scholing, informatievoorziening, ledenwerving en verkiezingscampagnes. Ook activiteiten gericht op jongeren en andere ondervertegenwoordigde groepen komen in aanmerking.

De subsidieperiode loopt één jaar en het bedrag per zetel is vastgesteld op 488 euro. Aanvragers moeten onder andere hun statuten en financiële administratie openbaar maken. De regeling werkt terug tot 1 juli 2026 en aanvragen voor het eerste jaar kunnen binnen acht weken na bekendmaking worden ingediend.