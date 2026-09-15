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Opslag diesel in tank gemeld bij Koppenhoefstraat in Boxtel
Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel en kleinschalig tanken op de Koppenhoefstraat.
Op de Koppenhoefstraat 6 in Boxtel is een melding gedaan voor het opslaan van diesel in een bovengrondse tank. Daarnaast gaat het om kleinschalig tanken op deze locatie.
De gemeente ontving de melding op 8 september 2026. Voor deze meldingen, geregistreerd onder zaaknummers Z/514122 en Z/514124, is geen bezwaar mogelijk.
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