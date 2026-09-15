Onderzoek naar koopgedrag gestart in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 van start gegaan. Het onderzoek moet inzicht geven in het koopgedrag en de waardering van winkelgebieden. Inwoners van de gemeente ontvangen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen. De resultaten worden begin 2027 gepubliceerd.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 brengt in kaart waar en hoe inwoners en bezoekers boodschappen doen, winkelen en horeca bezoeken. Ook wordt gekeken naar de waardering van verschillende winkelgebieden. Alle gemeenten in Noord-Brabant doen mee aan het onderzoek, net als inwoners uit aangrenzende regio’s in Nederland en België.

De gemeente Bergen op Zoom werkt samen met de bureaus Ipsos I&O en Movares aan de uitvoering. De uitkomsten helpen bij het versterken van winkelgebieden en voorzieningen. Daarnaast wordt zichtbaar hoe het koopgedrag zich sinds het vorige onderzoek in 2021 heeft ontwikkeld.

Deelnemen aan het onderzoek

Inwoners van Bergen op Zoom ontvangen in september en oktober een uitnodiging om mee te doen. De deelnemende huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging krijgen, kunnen deelnemen via een vragenlijst op www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Privacy gegarandeerd

De gemeente benadrukt dat de privacy van deelnemers volledig gewaarborgd is. Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de AVG-wetgeving. De resultaten zijn niet herleidbaar naar personen of adressen en worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

Meer informatie over het onderzoek en een uitlegvideo zijn te vinden op de website van Koopstromen. Begin 2027 worden de resultaten gepubliceerd.