GRIP-wagen in Deurne maakt afval inleveren weer makkelijk

Inwoners van Deurne kunnen binnenkort hun afval weer gratis inleveren bij de GRIP-wagen. Kapotte apparaten, klein chemisch afval en tijdelijk ook opblaasproducten mogen worden gebracht. Per huishouden is maximaal één boodschappentas toegestaan.

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De GRIP-wagen, het Grondstoffen InleverPunt, komt binnenkort weer naar gemeente Deurne. Inwoners kunnen hier hun afval kwijt, zoals oude elektrische apparaten, lege batterijen en klein chemisch afval. Het inleveren is gratis, maar een milieupas is verplicht.

Naast het reguliere afval is er deze keer een speciale actie: opblaasproducten zoals luchtbedden, zwembanden en strandballen mogen tijdelijk worden ingeleverd. Deze producten zijn meestal gemaakt van vinyl, een type PVC dat niet bij het PMD-afval hoort. Per huishouden mag een extra tas met opblaasproducten worden meegenomen.

Alleen voor inwoners van Deurne

Het afval moet in een boodschappentas worden aangeboden, met een maximum van één tas per keer. De GRIP-wagen is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Deurne. Op de milieupas staat de nodige informatie om toegang te krijgen tot deze dienst.

De exacte locaties en tijden waarop de GRIP-wagen en de KCA-bus aanwezig zijn, staan vermeld op de website van de gemeente Deurne. Tijdens de inzameling wordt het afval op een milieuvriendelijke manier verwerkt.

De actie is tijdelijk, dus inwoners worden aangespoord om hiervan gebruik te maken zolang het nog kan. Meer informatie over de GRIP-wagen en de voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Deurne.